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Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM300WH/00

3.1

| (7) Críticas

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Gravar vídeos e tirar fotografias em Full HD é extremamente simples com esta câmara de filmar ESee CAM300. O seu ecrã táctil de 3” permite-lhe um controlo intuitivo, enquanto as funcionalidades de edição instantânea e introdução rápida lhe permitem partilhar aquilo que deseja de imediato, no televisor e online.

Ver todos os benefícios

Com controlo por ecrã táctil

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Durabilidade extra longa da bateria permite-lhe gravar mais

Resolução até 12 megapixéis para fotografias de alta qualidade

Resolução até 12 megapixéis para fotografias de alta qualidade

Reviver memórias em detalhe com vídeos Full HD

Reviver memórias em detalhe com vídeos Full HD

Grave e desfrute de vídeos em alta definição total (Full HD 1080p). "1080" refere-se à resolução do visor, relativamente ao número de linhas horizontais no ecrã. "p" indica o varrimento progressivo ou a apresentação sequencial das linhas em cada fotograma. O 1080p proporciona-lhe uma qualidade de vídeo superior à encontrada em telemóveis e câmaras digitais convencionais. Para além disso, a câmara de filmar utiliza o mesmo formato de vídeo que os leitores e discos Blu-ray – H.264. Este formato muito sofisticado proporciona uma qualidade de imagem HD excelente, permitindo-lhe desfrutar de memórias cristalinas em vídeo.

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Críticas

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3.1

de 5

7

Críticas

12/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Birthday Present

I do a lot of travelling and this little device is perfect for bringing back memories. Easy to use right out of the box, easy to transfer pictures and video to my laptop. If you want memories of your travels, this device is all you will every need, with the bonus of not needing a great deal of space to have it with you.

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01/06/2012

Nederland

Nederland

Beeldkwalitiet is zeer goed. De geluidskwalitiet matig

Het HD-beeldkwalitiet is zeer goed, enkel de geluidskwaliteit bij concerten of optredens is zeer slecht. Als het geluid / de muziek boven een aantal dB komt is de geluidsopname zeer slecht en niet om aan te horen. Dan is het niet waard om dit aan vrienden en kennissen te laten zien.

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16/12/2011

Nederland

Nederland

CAM300WH foto en

Dit vederlichte foto & film apparaat is een zeer gebruikvriendelijk apparaat wat zonder enig probleem altijd en overal meegenomen kan worden. De kwaliteit van film en foto is goed. Het gebruiksgemak en energievoorziening is prima d.m.v. (1) zoeker open: opname klaar (2) zoeker dichtgeklapt: toestel uit. Met 32GB card voldoende ruimte (kwaliteit film en foto instelbaar) voor filmen of digitale foto's. Weergave/opslag is bijzonder laag drempelig en eenvoudig.

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