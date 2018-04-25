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Descontinuado

Sistema de áudio e vídeo para automóvel

CE600BT/12

2.3

| (3) Críticas

Desfrute de música ao vivo com vídeo no automóvel

O novo Philips CE600BT está equipado com todas as funcionalidades de que necessita para desfrutar de áudio e vídeo de alta qualidade no automóvel, tais como ecrã WVGA de 17,3 cm para visualização perfeita, um DSP avançado com conversor de digital-analógico de 24 bits para som cristalino.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Desfrute de música ao vivo com vídeo no automóvel

  • 17,3 cm (6,8") WVGA

  • DSP

  • Navegar e reproduzir sem fios

Music Zone para posições optimizadas de audição ajustáveis

Music Zone para posições optimizadas de audição ajustáveis

A tecnologia inovadora Music Zone da Philips permite que o condutor e os passageiros desfrutem da sua música com efeitos espaciais mais vivos, exactamente como o artista a concebeu. Os utilizadores podem alternar facilmente as zonas de audição de música do condutor para os passageiros, e vice-versa, para obter o melhor foco sonoro no automóvel. Um botão dedicado de controlo de zonas fornece três predefinições - Esquerda, Direita e Frente (e Todos) - para melhor satisfazer as suas necessidades de audição de forma simples e dinâmica, quando está sozinho ou com os seus passageiros.

Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves

Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves

Active o Dynamic Bass Boost (DBB) e as frequências mais baixas são melhoradas electronicamente para aumentar a consistência na reprodução do som, especialmente quando o volume do altifalante estiver baixo. Ouça sempre graves impressionantes.

Design do chassis de adaptação perfeita 2.0 DIN

Design do chassis de adaptação perfeita 2.0 DIN.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.3

de 5

3

Críticas

5
3

25/04/2018

España

España

CE600BT

Hola buenas tardes, compré ayer el CE600BT pero cuando pongo la fecha de hoy me dice que es martes 25 de abril, va con un día de retraso e incluso hoy en la mañana todavía estaba la fecha de hoy, sabéis como solucionar este problema? Gracias por vuestra atención

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18/06/2017

España

España

Si pero tinen que mejorar el software

La única dificultada que le veo de momento y es muy importante es no poder ver en la pantalla la persona que te llama por teléfono. Lo demás es llevadero, pero ese detalle para mi es importante.

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26/07/2020

España

España

Falla alguna opcion como el bt

Lo compre por precio pero me decepciono alguna de sus funciones y sobre todo que algunas de ellas no funcionaban bien. Esperando que me den uno nuevo. Y espero que se ha asi y vaya bien.

Pontos positivos

Modelo muy guapo

Pontos negativos

Para el precio le faltan opciones como la opcion de espejo para poder ver tu movil android en la pantalla y asi tambien visualizar el google maps.

Esta avaliação foi feita para CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

Data de utilização 2019-06-26

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