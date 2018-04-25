Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
CE600BT/12
Desfrute de música ao vivo com vídeo no automóvel
O novo Philips CE600BT está equipado com todas as funcionalidades de que necessita para desfrutar de áudio e vídeo de alta qualidade no automóvel, tais como ecrã WVGA de 17,3 cm para visualização perfeita, um DSP avançado com conversor de digital-analógico de 24 bits para som cristalino.
17,3 cm (6,8") WVGA
DSP
Navegar e reproduzir sem fios
A tecnologia inovadora Music Zone da Philips permite que o condutor e os passageiros desfrutem da sua música com efeitos espaciais mais vivos, exactamente como o artista a concebeu. Os utilizadores podem alternar facilmente as zonas de audição de música do condutor para os passageiros, e vice-versa, para obter o melhor foco sonoro no automóvel. Um botão dedicado de controlo de zonas fornece três predefinições - Esquerda, Direita e Frente (e Todos) - para melhor satisfazer as suas necessidades de audição de forma simples e dinâmica, quando está sozinho ou com os seus passageiros.
Active o Dynamic Bass Boost (DBB) e as frequências mais baixas são melhoradas electronicamente para aumentar a consistência na reprodução do som, especialmente quando o volume do altifalante estiver baixo. Ouça sempre graves impressionantes.
Design do chassis de adaptação perfeita 2.0 DIN.
2.3
de 5
3
Críticas
rafalvaro
25/04/2018
España
CE600BT
Hola buenas tardes, compré ayer el CE600BT pero cuando pongo la fecha de hoy me dice que es martes 25 de abril, va con un día de retraso e incluso hoy en la mañana todavía estaba la fecha de hoy, sabéis como solucionar este problema? Gracias por vuestra atención
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
PedroRF
18/06/2017
España
Si pero tinen que mejorar el software
La única dificultada que le veo de momento y es muy importante es no poder ver en la pantalla la persona que te llama por teléfono. Lo demás es llevadero, pero ese detalle para mi es importante.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
Ivan1981
26/07/2020
España
Falla alguna opcion como el bt
Lo compre por precio pero me decepciono alguna de sus funciones y sobre todo que algunas de ellas no funcionaban bien. Esperando que me den uno nuevo. Y espero que se ha asi y vaya bien.
Pontos positivos
Modelo muy guapo
Pontos negativos
Para el precio le faltan opciones como la opcion de espejo para poder ver tu movil android en la pantalla y asi tambien visualizar el google maps.
Esta avaliação foi feita para CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
Data de utilização 2019-06-26
Esta avaliação foi feita para CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
Data de utilização 2019-06-26