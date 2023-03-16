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CP0362
Pente para barba para a OneBlade
Este pente destina-se a ser utilizado com a OneBlade e permite-lhe aparar e modelar a barba da forma que mais gosta. Precisão garantida para o estilo que tem em mente.
QP2724/14
MG9540/15R1
MG9710/93R1
MG9530/15
QP1324/20
S7887/78
QP2834/31
QP2724/23
QP2834/23
QP1324/30
Cinza
Comprimento do pelo: 1 mm
Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.