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OneBladePente para barba (2 mm)

CP0363

Pente para barba para a OneBlade

Este pente destina-se a ser utilizado com a OneBlade e permite-lhe aparar e modelar a barba da forma que mais gosta. Precisão garantida para o estilo que tem em mente.

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Produtos compatíveis
OneBlade

OneBlade
Rosto

QP2724/14

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Série 9000 recondicionada

MG9540/15R1

Multigroom series 9000

Multigroom series 9000
Recondicionado, 12-em-1, rosto, cabelo e corpo

MG9710/93R1

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9530/15

OneBlade 1st Shave

OneBlade 1st Shave
1st Shave

QP1324/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/31

OneBlade 360

OneBlade 360
Rosto

QP2724/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23

OneBlade 1st Shave

OneBlade 1st Shave
1st Shave

QP1324/30

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9540/15

Verifique a compatibilidade abaixo

Pente para barba para a OneBlade

  • Cinza

  • Comprimento do pelo: 2 mm

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