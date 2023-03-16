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Hairclipper series 3000Pente para barba ajustável (1-23 mm)

CP0916

Pente para cabelo ajustável para o seu aparador de cabelo

Este pente ajustável destina-se a ser utilizado com o seu aparador de cabelo. Precisão garantida para o visual que tem em mente.

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Produtos compatíveis

Hairclipper series 3000

Hairclipper series 3000
Aparador

HC3510/13

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Pente para cabelo ajustável para o seu aparador de cabelo

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  • Comprimento do pelo: 1-23 mm

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