Hairclipper series 3000

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Pente para cabelo ajustável para o seu aparador de cabelo
Este pente ajustável destina-se a ser utilizado com o seu aparador de cabelo. Precisão garantida para o visual que tem em mente.
Cinza
Comprimento do pelo: 1-23 mm
Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.