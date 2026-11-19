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CP9885
Acrescenta flexibilidade ao seu copo de armazenamento
O adaptador permite-lhe fixar o copo de armazenamento diretamente à sua bomba tira-leite ou transformar o copo num biberão.
Bombas tira-leite
Azul
Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.