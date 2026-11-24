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CP9914
Cria o vácuo necessário para a extração
Este diafragma de silicone cria o vácuo necessário para extrair leite materno. Para utilização com bombas tira-leite elétricas.
SCF335/12
SCD330/31
SCF395/01
SCF395/31
SCD340/31
SCF398/31
SCF338/11
SCF391/11
SCF394/11
Bombas tira-leite
Branco
Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.