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Descontinuado

Altifalante coaxial para automóvel

CSP515/00

A sua sala de concertos móvel

Sinta a sua música com os altifalantes estéreo para automóvel CSP515 da Philips. Estes altifalantes de 2 vias com 13 cm têm uma potência máxima de 180 W e dispõem de um cone leve em polipropileno com um tweeter de topo suave em PEI para poder desfrutar de detalhes nítidos da música com um som cristalino.

Ver todos os benefícios

com estéreo de 2 vias para um som nítido

A sua sala de concertos móvel

  • 12,7 cm (5")

  • 2 vias

  • Potência máx. 180 W

Controlo de potência RMS de 35 W

Cone leve em polipropileno para fornecer um som límpido

Cone leve em polipropileno para fornecer um som límpido

Dentro do altifalante, um diafragma está assente sobre uma bobina de voz para produzir um sinal em forma de onda assim que for recebido um sinal de entrada. Este transforma a onda do sinal numa onda sonora. O polipropileno é um dos plásticos mais leves de sempre e é um óptimo material para diafragmas de altifalantes devido ao seu peso, alta resistência, rigidez e tolerância a altas temperaturas. Estes cones em polipropileno fornecem música de alta qualidade reagindo até ao sinal sonoro mais subtil para proporcionar um som cristalino e nítido.

Estrutura envolvente em tecido sensível para os maiores detalhes de som

Estrutura envolvente em tecido sensível para os maiores detalhes de som

Um tecido extremamente sensível liga o diafragma do woofer à estrutura do altifalante para formar um sistema de suspensão envolvente. Quando um sinal sonoro alcança o cone no interior do woofer, a montagem envolvente em tecido coloca o cone novamente na sua posição para este estar pronto para receber outro sinal sonoro. Desta forma, o woofer pode captar todos os sinais com um mínimo de distorção, proporcionando-lhe um som limpo e suave, independentemente do volume muito elevado ou muito baixo da reprodução de música.

Especificações técnicas

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