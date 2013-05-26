Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
CSP515/00
A sua sala de concertos móvel
Sinta a sua música com os altifalantes estéreo para automóvel CSP515 da Philips. Estes altifalantes de 2 vias com 13 cm têm uma potência máxima de 180 W e dispõem de um cone leve em polipropileno com um tweeter de topo suave em PEI para poder desfrutar de detalhes nítidos da música com um som cristalino.
12,7 cm (5")
2 vias
Potência máx. 180 W
Dentro do altifalante, um diafragma está assente sobre uma bobina de voz para produzir um sinal em forma de onda assim que for recebido um sinal de entrada. Este transforma a onda do sinal numa onda sonora. O polipropileno é um dos plásticos mais leves de sempre e é um óptimo material para diafragmas de altifalantes devido ao seu peso, alta resistência, rigidez e tolerância a altas temperaturas. Estes cones em polipropileno fornecem música de alta qualidade reagindo até ao sinal sonoro mais subtil para proporcionar um som cristalino e nítido.
Um tecido extremamente sensível liga o diafragma do woofer à estrutura do altifalante para formar um sistema de suspensão envolvente. Quando um sinal sonoro alcança o cone no interior do woofer, a montagem envolvente em tecido coloca o cone novamente na sua posição para este estar pronto para receber outro sinal sonoro. Desta forma, o woofer pode captar todos os sinais com um mínimo de distorção, proporcionando-lhe um som limpo e suave, independentemente do volume muito elevado ou muito baixo da reprodução de música.
Críticas