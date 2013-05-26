Cone leve em polipropileno para fornecer um som límpido

Dentro do altifalante, um diafragma está assente sobre uma bobina de voz para produzir um sinal em forma de onda assim que for recebido um sinal de entrada. Este transforma a onda do sinal numa onda sonora. O polipropileno é um dos plásticos mais leves de sempre e é um óptimo material para diafragmas de altifalantes devido ao seu peso, alta resistência, rigidez e tolerância a altas temperaturas. Estes cones em polipropileno fornecem música de alta qualidade reagindo até ao sinal sonoro mais subtil para proporcionar um som cristalino e nítido.