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Descontinuado

Altifalante coaxial para automóvel

CSP6911/00

A sua sala de concertos móvel

Sinta a sua música com os altifalantes estéreo para automóvel CSP6911 da Philips. Estes altifalantes de 3 vias com 16x24 cm têm uma potência máxima em 300 W e dispõem de um cone oval em polipropileno com um tweeter de topo suave em PEI que lhe permitem desfrutar de detalhes musicais nítidos e graves profundos.

Ver todos os benefícios

com estéreo de 3 vias para um som nítido

A sua sala de concertos móvel

  • 6 x 9"

  • 3 vias

  • Potência máx. 300 W

Controlo de potência RMS de 50 W

Cone oval em polipropileno para graves mais ricos e profundos

Cone oval em polipropileno para graves mais ricos e profundos

Tweeter de topo suave em PEI para tons quentes e texturizados

Tweeter de topo suave em PEI para tons quentes e texturizados

A PEI (polieterimida) é o material ideal para topos de tweeter graças ao seu peso leve, elevada resistência à tracção, alta estabilidade e tolerância a altas temperaturas. Dentro do tweeter, o diafragma pequeno (a abertura do topo) produz tons de alta frequência. Estes topos em PEI podem captar mesmo as notas musicais mais elevadas para tornar a sua música texturizada com agudos quentes de gama total. O formato do topo também distribui o som para que possa ouvir as notas altas em todos os bancos do automóvel.

Especificações técnicas

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