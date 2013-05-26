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Descontinuado
CSP6911/00
A sua sala de concertos móvel
Sinta a sua música com os altifalantes estéreo para automóvel CSP6911 da Philips. Estes altifalantes de 3 vias com 16x24 cm têm uma potência máxima em 300 W e dispõem de um cone oval em polipropileno com um tweeter de topo suave em PEI que lhe permitem desfrutar de detalhes musicais nítidos e graves profundos.
6 x 9"
3 vias
Potência máx. 300 W
A PEI (polieterimida) é o material ideal para topos de tweeter graças ao seu peso leve, elevada resistência à tracção, alta estabilidade e tolerância a altas temperaturas. Dentro do tweeter, o diafragma pequeno (a abertura do topo) produz tons de alta frequência. Estes topos em PEI podem captar mesmo as notas musicais mais elevadas para tornar a sua música texturizada com agudos quentes de gama total. O formato do topo também distribui o som para que possa ouvir as notas altas em todos os bancos do automóvel.
Críticas