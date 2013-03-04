Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Desperte
Esta estação de base DC291/12 elegante da Philips liberta um som rico e cristalino do seu iPod/iPhone/iPad. Reproduza e carregue o seu dispositivo em simultâneo ou utilize-o como despertador para acordar com a sua música ou estação de rádio favorita.
Alumínio
Concebido tendo em vista os estilos de vida modernos, este rádio relógio tem uma função de alarme dupla que permite definir diferentes alarmes para dias de semana e fins-de-semana ou até mesmo variar as definições do alarme para casais. As definições do alarme podem ser personalizadas para as mesmas horas de alarme durante toda a semana, de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para poder ficar na cama mais tempo aos sábados e domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para cada noite.
RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
A forma em alumínio é leve e pode suportar ambientes de alta temperatura, oferece alta resistência e rigidez, assim como boa resistência à corrosão.
4.1
de 5
35
Críticas
89%
recomendam este produto
killer1479
04/03/2013
United Kingdom
brilliant system
ordered this item, as i couldnt find an iPad dock that suited my taste.. and all i can say is, that im very happy i bought this, the unit is lovely to look at, nicely designed, with a beautiful sound to it, the delivery was superb and fast also.. i'll be sure to order directly from philips again in the near future :D
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad
graham1
05/02/2012
United Kingdom
Amazing
This is the first ipod dock i have bought and im so glad i did,the quality of the music is so rich and the bass is super impresive for a unit of this size,it is really simple to use and set up and well worth the money.A couple of friends that have seen it have gone out to purchase the same model the first and last ipod dock i think i will need to buy amazing
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad
ndelage
15/02/2012
France
Design et finition de qualité
Les plus : - Un beau produit avec sa coque en aluminium - Prise en main facile & Utilisation intuitive - Bonne sensibilité du tuner FM - Ecran LCD avec réglage de la luminosité - La télécommande Les moins : - Affichage de la fréquence FM mais pas du nom de la radio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DC291 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DC291 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad