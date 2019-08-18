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Descontinuado
Desfrute de música do iPod em toda a sua liberdade sonora
O super-elegante Sistema de base para entretenimento Philips DC570 preenche qualquer divisão com as suas músicas em iPod preferidas. Desenhado para ocupar pouco espaço, o elegante sistema gera som Hi-Fi extraordinariamente poderoso através do seu subwoofer integrado.
RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
4.7
de 5
11
Críticas
89%
recomendam este produto
Ushio
18/08/2019
España
Buen sonido y buen diseño
Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth
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Esta avaliação foi feita para DC570 sistema docking
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rubinha
07/11/2012
España
Increíble
Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.
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zarataz
07/06/2011
España
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