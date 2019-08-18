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Descontinuado

sistema de base para entretenimento

DC570/12

4.7

| (11) Críticas | 89% recomendam este produto

Desfrute de música do iPod em toda a sua liberdade sonora

O super-elegante Sistema de base para entretenimento Philips DC570 preenche qualquer divisão com as suas músicas em iPod preferidas. Desenhado para ocupar pouco espaço, o elegante sistema gera som Hi-Fi extraordinariamente poderoso através do seu subwoofer integrado.

Ver todos os benefícios

com altifalantes de torre

Desfrute de música do iPod em toda a sua liberdade sonora

Som Hi-Fi poderoso em toda a divisão

Som Hi-Fi poderoso em toda a divisão

Sistema 2.1 com subwoofer incorporado

Potência de saída total RMS de 100 W

Potência de saída total RMS de 100 W

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.7

de 5

11

Críticas

89%

recomendam este produto

2
1

18/08/2019

España

España

Buen sonido y buen diseño

Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth

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Esta avaliação foi feita para DC570 sistema docking

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07/11/2012

España

España

Increíble

Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.

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07/06/2011

España

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