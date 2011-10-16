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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Obcecado pelo som
Reproduza música e carregue o seu iPhone/iPod através do sistema com componente Hi-fi da Philips. Altifalantes topo de gama com acabamento preto brilhante e a caixa em alumínio conferem um toque de classe, enquanto os tweeters de topo proporcionam um som detalhado e natural.
base para iPhone/iPod
Tweeter de topo
100 W
Este sistema tem 100 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
Os tweeters de topo reproduzem frequências altas e médias claras que melhoram a nitidez geral do som que sai dos altifalantes. Graças à emissão da uma mistura harmoniosa de um som de gama larga sem distorções e artificialidade, eles proporcionam uma nitidez de voz detalhada e uma pureza de som dos instrumentos, compensando o som geral quando acompanhados por uma combinação de woofers.
Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.
4.7
de 5
7
Críticas
100%
recomendam este produto
Guidra
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM713 Chaîne Hi-Fi
Sim, recomendo este produto
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joril
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
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sweetcandy05
25/05/2010
France
un petit bijou de technologie
Pour écouter la radio, un CD ou encore son Ipod, cette micro chaîne est vraiment l'idéal : un son pure et satisfaisant, un désign simple qui s'accorde à tous les intérieurs. Je suis vraiment contente de mon acquisition et recommande ce produit sans hésiter. Merci à Philips pour ce petit bijou de technologie.
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