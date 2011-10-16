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Descontinuado

Sistema Hi-Fi de componentes

DCM713/12

4.7

| (7) Críticas | 100% recomendam este produto

Obcecado pelo som

Reproduza música e carregue o seu iPhone/iPod através do sistema com componente Hi-fi da Philips. Altifalantes topo de gama com acabamento preto brilhante e a caixa em alumínio conferem um toque de classe, enquanto os tweeters de topo proporcionam um som detalhado e natural.

Ver todos os benefícios

Desfrute de música em alta fidelidade

Obcecado pelo som

  • base para iPhone/iPod

  • Tweeter de topo

  • 100 W

Potência de saída total RMS de 100 W

Potência de saída total RMS de 100 W

Este sistema tem 100 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Tweeter de topo para um som detalhado e natural

Os tweeters de topo reproduzem frequências altas e médias claras que melhoram a nitidez geral do som que sai dos altifalantes. Graças à emissão da uma mistura harmoniosa de um som de gama larga sem distorções e artificialidade, eles proporcionam uma nitidez de voz detalhada e uma pureza de som dos instrumentos, compensando o som geral quando acompanhados por uma combinação de woofers.

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

7

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM713 Chaîne Hi-Fi

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16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

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25/05/2010

France

France

un petit bijou de technologie

Pour écouter la radio, un CD ou encore son Ipod, cette micro chaîne est vraiment l'idéal : un son pure et satisfaisant, un désign simple qui s'accorde à tous les intérieurs. Je suis vraiment contente de mon acquisition et recommande ce produit sans hésiter. Merci à Philips pour ce petit bijou de technologie.

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