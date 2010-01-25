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Descontinuado

iBoom JukeBox

DLA78405/10

4.2

| (5) Críticas

Desfrute do iPod em som estéreo total

Desfrute do seu iPod com um potente som com o JukeBox iBoom, o sistema de altifalantes hi-fi para o iPod. Com o fantástico telecomando com ecrã, pode navegar pelo conteúdo do seu iPod no ecrã de informação do telecomando! Coloque o telecomando e o iPod na estação de ancoragem para os carregar.

Ver todos os benefícios

e assuma o controlo com o telecomando no ecrã

Desfrute do iPod em som estéreo total

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Ouça a sua música em som estéreo de luxo

O sistema de altifalantes de alta-fidelidade possui um amplificador de classe D, woofer duplo e tweeters para graves ricos e nitidez nos agudos, para que possa desfrutar da sua música em som estéreo de luxo.

Os atractivos altifalantes enchem qualquer divisão com a sua música

O atractivo sistema de altifalantes fica bem em qualquer divisão da casa para que possa desfrutar da sua música alto e não através dos auscultadores.

Telecomando com ecrã de leitura fácil com apresentação da informação do iPod

O telecomando inclui um ecrã claro e de leitura fácil para que possa visualizar e navegar pelo conteúdo do iPod no telecomando, tal como faria no iPod!

Especificações técnicas

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Críticas

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4.2

de 5

5

Críticas

2
1

25/01/2010

United Kingdom

United Kingdom

Esta avaliação foi feita para DLA78405 iBoom JukeBox

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09/10/2011

Nederland

Nederland

Super

Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DLA78405 iBoom JukeBox

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16/07/2012

France

France

bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!

Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .

Esta avaliação foi feita para DLA78405 iBoom JukeBox

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