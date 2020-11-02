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Descontinuado
DLC1501A/00
Adaptador Type-C para USB
Permite uma ligação USB à entrada Type-C. Transforme qualquer porta USB-C numa porta USB-A e ligue uma grande variedade de dispositivos USB-A, incluindo discos rígidos externos, telemóveis, ratos, impressoras e muito mais.
USB 3.0
Compatível com velocidade de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.
O design elegante e ergonómico permite que caiba em qualquer local sem complicações.
A estrutura flexível para assegurar uma colocação e uma remoção simples.
Críticas