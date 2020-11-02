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Descontinuado

USB-C para USB-A (Fêmea)

DLC1501A/00

Adaptador Type-C para USB

Permite uma ligação USB à entrada Type-C. Transforme qualquer porta USB-C numa porta USB-A e ligue uma grande variedade de dispositivos USB-A, incluindo discos rígidos externos, telemóveis, ratos, impressoras e muito mais.

Ver todos os benefícios

Adaptador Type-C para USB

  • USB 3.0

Compatível com transferência de dados USB 3.0

Compatível com velocidade de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.

Design elegante e leve

O design elegante e ergonómico permite que caiba em qualquer local sem complicações.

Estrutura flexível para colocação e remoção simples

A estrutura flexível para assegurar uma colocação e uma remoção simples.

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