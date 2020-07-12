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Descontinuado
DLC3104V/00
Cabo USB-A para Lightning
Ligue o seu iPhone ao Macbook para sincronizar música, aplicações, fotografias, atualizações e muito mais. Carregue o seu dispositivo enquanto este estiver ligado. Funciona com o seu carregador de tomada USB ou carregador para automóvel. É um ótimo cabo sobressalente ou de substituição!
Sincronização e carregamento
1,2 metros
Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.
Funciona com qualquer uma das suas fontes de energia USB — tomada, automóvel ou computador — para um carregamento conveniente sempre que necessitar.
Críticas