ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia da embalagem
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia da embalagem

Descontinuado

USB-A para Lightning

DLC3104V/00

Cabo USB-A para Lightning

Ligue o seu iPhone ao Macbook para sincronizar música, aplicações, fotografias, atualizações e muito mais. Carregue o seu dispositivo enquanto este estiver ligado. Funciona com o seu carregador de tomada USB ou carregador para automóvel. É um ótimo cabo sobressalente ou de substituição!

Ver todos os benefícios

1,2 metros de comprimento

Cabo USB-A para Lightning

  • Sincronização e carregamento

  • 1,2 metros

Ótimo como cabo sobressalente ou substituto para ter à mão

Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.

Funciona com os seus carregadores USB de automóvel ou de tomada

Funciona com qualquer uma das suas fontes de energia USB — tomada, automóvel ou computador — para um carregamento conveniente sempre que necessitar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis