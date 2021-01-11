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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLC5203U/00
Cabo entrançado USB-A para micro-USB de alta qualidade
Funciona com a sua tomada USB ou carregador automático existente com a entrada USB para micro. É um excelente cabo sobressalente ou de substituição!
Sincronização e carregamento
1 metro
Cabo entrançado preto
Kevlar adicionado ao cabo de carregamento para maior resistência do cabo
Cabo de carregamento testado em termos de esforço mais de 10000 vezes para uma utilização exigente
Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps
Críticas