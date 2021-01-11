ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia da embalagem
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia da embalagem

Descontinuado

Cabo USB para micro USB

DLC5203U/00

Cabo entrançado USB-A para micro-USB de alta qualidade

Funciona com a sua tomada USB ou carregador automático existente com a entrada USB para micro. É um excelente cabo sobressalente ou de substituição!

Ver todos os benefícios

Cabo entrançado USB-A para micro-USB de alta qualidade

  • Sincronização e carregamento

  • 1 metro

  • Cabo entrançado preto

Kevlar adicionado ao cabo para maior resistência

Kevlar adicionado ao cabo de carregamento para maior resistência do cabo

Esforço testado mais de 10000 vezes

Cabo de carregamento testado em termos de esforço mais de 10000 vezes para uma utilização exigente

Compatível com transferência de dados USB 2.0

Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis