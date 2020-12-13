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Descontinuado

Cabo 3 em 1: Lightning, USB-C, micro USB

DLC5204T/00

Cabo entrançado 3 em 1 de alta qualidade.

Conetores micro USB, USB-C e Lightning num só elemento. Só necessita deste cabo para ligar todos os seus dispositivos móveis.

Ver todos os benefícios

Cabo entrançado 3 em 1 de alta qualidade.

  • Sincronização e carregamento

  • 1,2 metros

  • Cabo entrançado preto

Design de cabo entrançado flexível e resistente

Compatível com transferência de dados USB 2.0

Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps

Cabo 3 em 1: Lightning, USB-C, micro USB

Cabo 3 em 1: Um cabo com 3 conetores: Lightning, USB-C, micro USB para cabo USB-A. Este cabo irá responder às necessidades de todos os seus acessórios móveis.

Especificações técnicas

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