Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
DLC5204U/00
Cabo entrançado USB-A para micro-USB de alta qualidade
Funciona com a sua tomada USB ou carregador automático existente com a entrada USB para micro. É um excelente cabo sobressalente ou de substituição!
Sincronização e carregamento
1,2 m
Cabo entrançado preto
Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps
Cabo de carregamento testado em termos de esforço mais de 10000 vezes para uma utilização exigente
Críticas