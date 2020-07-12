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Descontinuado

USB-A para Lightning

DLC5204V/00

Cabo entrançado USB-A para Lightning de alta qualidade

Ligue o seu iPhone ao Macbook para sincronizar música, aplicações, fotografias, atualizações e muito mais. Carregue o seu dispositivo enquanto este estiver ligado. Funciona com o seu carregador de tomada USB ou carregador para automóvel com uma tomada USB. É um ótimo cabo sobressalente ou de substituição!

Ver todos os benefícios

Cabo entrançado USB-A para Lightning de alta qualidade

  • Sincronização e carregamento

  • 1,2 metros

  • Cabo entrançado preto

Ótimo como cabo sobressalente ou substituto para ter à mão

Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.

Esforço testado mais de 10000 vezes

Cabo de carregamento testado em termos de esforço mais de 10000 vezes para uma utilização exigente

Funciona com os seus carregadores USB de automóvel ou de tomada

Funciona com qualquer uma das suas fontes de energia USB — tomada, automóvel ou computador — para um carregamento conveniente sempre que necessitar.

Especificações técnicas

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