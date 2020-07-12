Cabo entrançado USB-A para Lightning de alta qualidade

Ligue o seu iPhone ao Macbook para sincronizar música, aplicações, fotografias, atualizações e muito mais. Carregue o seu dispositivo enquanto este estiver ligado. Funciona com o seu carregador de tomada USB ou carregador para automóvel com uma tomada USB. É um ótimo cabo sobressalente ou de substituição!