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Descontinuado
DLC5206T/00
Cabo entrançado 3 em 1 de alta qualidade.
Conetores micro USB, USB-C e Lightning num só elemento. Só necessita deste cabo para ligar todos os seus dispositivos móveis.
Sincronização e carregamento
2 metros/6,5 pés
fio de padrão entrançado, preto
Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps
Cabo 3 em 1: Um cabo com 3 conetores: Lightning, USB-C, micro USB para cabo USB-A. Este cabo irá responder às necessidades de todos os seus acessórios móveis.
Críticas