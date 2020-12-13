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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLC5206U/00
Cabo entrançado USB-A para micro-USB de alta qualidade
Funciona com a sua tomada USB ou carregador automático existente com a entrada USB para micro. É um excelente cabo sobressalente ou de substituição!
Sincronização e carregamento
2 m
Cabo entrançado preto
Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps
Por vezes, um cabo mais longo é tudo o que precisa para um melhor acesso e maior comodidade
Críticas