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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLC5206V/00
Cabo entrançado USB-A para Lightning de alta qualidade
Cabo de alta qualidade com 2 metros de comprimento para garantir maior flexibilidade durante o carregamento de iPhone e iPad
Sincronização e carregamento
2 metros/6,5 pés
Cabo entrançado preto
Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps
Por vezes, um cabo mais longo é tudo o que precisa para um melhor acesso e maior comodidade
Críticas