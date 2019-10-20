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Descontinuado

USB-A para Lightning

DLC5206V/00

Cabo entrançado USB-A para Lightning de alta qualidade

Cabo de alta qualidade com 2 metros de comprimento para garantir maior flexibilidade durante o carregamento de iPhone e iPad

Ver todos os benefícios

Cabo entrançado USB-A para Lightning de alta qualidade

  • Sincronização e carregamento

  • 2 metros/6,5 pés

  • Cabo entrançado preto

Design de cabo entrançado flexível e resistente

Compatível com transferência de dados USB 2.0

Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps

Cabo extra longo para fácil acesso e comodidade

Por vezes, um cabo mais longo é tudo o que precisa para um melhor acesso e maior comodidade

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