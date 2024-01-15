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DLC6541CB/00
Cabo USB-C para USB-C de alta qualidade
Cabo premium com 1,2 metros de comprimento para flexibilidade adicional durante o carregamento de dispositivos USB-C. Suporta carregamento rápido de 60 W.
Sincronização e carregamento
1,2 m
Preto
Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps
Design de cabo revestido a plástico para maior durabilidade e resistência.
Críticas