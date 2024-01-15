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        Cabo USB-C para Lightning

        DLC6541LB/00

        Cabo USB-C para Lightning de alta qualidade

        Cabo de alta qualidade com 1 metro de comprimento para garantir maior flexibilidade durante o carregamento de dispositivos com Micro USB

        Ver todos os benefícios

        Envolvido em silicone

        Cabo USB-C para Lightning de alta qualidade

        • Sincronização e carregamento

        • 1 m

        • Preto

        Compatível com transferência de dados USB 2.0

        Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps

        Design de cabo flexível e resistente

        Design de cabo revestido a plástico para maior durabilidade e resistência.

        Especificações técnicas

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