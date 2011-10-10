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Descontinuado
Proteja o visor do seu iPad
Utilize uma película cristalina para proteger o ecrã multi-táctil em vidro do seu iPad. Praticamente invisível, mas claramente diferente, o nosso protector de ecrã não distorcerá o ecrã IPS revolucionário, para que possa desfrutar de imagens límpidas, nítidas e vivas a partir de qualquer ângulo.
Cristalino
para iPad
A película cristalina adiciona uma camada protectora invisível contra riscos e poeira no visor do seu dispositivo. O protector utiliza uma aderência estática, por isso é fácil aplicá-lo e retirá-lo sem deixar resíduos.
Utilize o cartão de alisamento incluído para remover bolhas de ar que tenham ficado presas por baixo da película protectora durante a aplicação.
Como o protector de ecrã utiliza a aderência estática, é fácil de aplicar, reposicionar e remover sem deixar resíduos aderentes no ecrã do seu dispositivo.