Proteja o visor do seu iPad

Utilize uma película cristalina para proteger o ecrã multi-táctil em vidro do seu iPad. Praticamente invisível, mas claramente diferente, o nosso protector de ecrã não distorcerá o ecrã IPS revolucionário, para que possa desfrutar de imagens límpidas, nítidas e vivas a partir de qualquer ângulo.