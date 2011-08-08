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Descontinuado
DLN1763/10
Viajar com o seu iPad com estilo
Viaje com estilo com uma bolsa tipo estojo em pele sintética almofadada, com corpo reforçado e fecho que se converte facilmente num suporte para uma visualização em mão livres. No interior, o forro macio e base integrada protegem o seu iPad em viagem.
para iPad 2
A bolsa tipo estojo protege a totalidade do seu dispositivo, com uma capa que abre facilmente para permitir um fácil acesso quando necessário.
Este estojo é fabricado num material duradouro e atractivo semelhante a pele, para poder proteger o seu dispositivo – com estilo.
Transporte o seu dispositivo no estojo para o proteger em viagem ou utilize-o como camada adicional de protecção dentro do seu saco ou mochila.
Críticas