Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
DLN1765/10
Estojo inteligente com estrutura almofadada
A melhor protecção e funcionalidade - este estojo reforçado dispõe de um revestimento que também funciona como suporte para vários ângulos de visualização em mãos-livres na posição vertical ou horizontal. Estojo interior fino é amovível para uma protecção de espessura fina em viagens.
para iPad 2
O estojo interior amovível pode ser colocado em modo vertical ou horizontal para a visualização mais versátil em mãos livres.
Este estojo dispõe de um corpo felpudo almofadado, concebido especificamente para proteger o ecrã frontal frágil do seu dispositivo.
O interior almofadado do estojo apresenta saliências subtis, proporcionando-lhe várias opções para o seu ângulo de visualização ideal.
Críticas