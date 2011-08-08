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Descontinuado

Estojo vertical almofadado

DLN1765/10

Estojo inteligente com estrutura almofadada

A melhor protecção e funcionalidade - este estojo reforçado dispõe de um revestimento que também funciona como suporte para vários ângulos de visualização em mãos-livres na posição vertical ou horizontal. Estojo interior fino é amovível para uma protecção de espessura fina em viagens.

Ver todos os benefícios

que se converte num suporte de dois sentidos

Estojo inteligente com estrutura almofadada

  • para iPad 2

Mude do modo vertical para o horizontal para uma visualização versátil

O estojo interior amovível pode ser colocado em modo vertical ou horizontal para a visualização mais versátil em mãos livres.

Corpo almofadado protege o ecrã frontal

Este estojo dispõe de um corpo felpudo almofadado, concebido especificamente para proteger o ecrã frontal frágil do seu dispositivo.

Concebido para permitir vários ângulos de visualização

O interior almofadado do estojo apresenta saliências subtis, proporcionando-lhe várias opções para o seu ângulo de visualização ideal.

Especificações técnicas

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