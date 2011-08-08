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Descontinuado

Mala de transporte

DLN1769/10

Protecção pronta a levar

Comodidade quando se encontra em movimento. Fabricado em nylon resistente com um interior macio, o estojo fino pode ser utilizado autonomamente ou colocado no seu saco. Para além de proporcionar uma utilização confortável, a fita ajustável também pode ser enrolada à volta do encosto da cabeça para visualização no carro!

Ver todos os benefícios

com utilização multifuncional

Protecção pronta a levar

  • para iPad e iPad 2

Moderno exterior em nylon

Estojo fabricado em nylon atractivo e resistente, oferecendo-lhe protecção - com estilo.

Interior em tecido macio

O interior em tecido macio protege o acabamento do dispositivo.

Estojo de transporte pode ser utilizado como bolsa ou colocado no seu saco

Transporte o seu dispositivo no estojo para o proteger em viagem ou utilize-o como camada adicional de protecção dentro do seu saco ou mochila.

Especificações técnicas

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