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Descontinuado
DLP1011Q/00
Bateria externa portátil fina e potente
Grande capacidade de 10 000 mAh com bateria de polímero de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. O USB-C com PD maximiza a potência para carregar o seu dispositivo mais recente. O carregador Qi sem fios permite carregar dispositivos compatíveis com Qi sem utilizar fios.
10 000 mAh
Carregamento Qi sem fios
A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.
Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.
2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo
Críticas