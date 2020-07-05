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Descontinuado

Bateria externa USB

DLP1012U/00

Bateria externa portátil fina e potente

Grande capacidade de 10 000 mAh com bateria de polímeros de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. 2 saídas USB

Ver todos os benefícios

Bateria externa portátil fina e potente

  • 10 000 mAh

  • 2 portas de carregamento USB

  • Bateria de polímero de lítio

Indicador LED de alimentação

A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.

2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

Porta de carregamento rápido de 5 V/2,1 A

Especificações técnicas

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