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Bateria externa USB

DLP1810CV/00

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Bateria externa portátil fina e potente

Grande capacidade de 10 000 mAh com bateria de polímero de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. Carregamento rápido de 3 A através de USB-C e USB-A dupla para carregar o seu dispositivo mais recente.

Ver todos os benefícios

com um dispositivo de alimentação de recurso portátil

Bateria externa portátil fina e potente

  • 10 000 mAh

  • Portas de carregamento USB-A e USB-C

  • Bateria de polímero de lítio

  • Prateado

Indicador LED de alimentação

A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.

Funciona em qualquer lugar - óptimo quando não há uma fonte de energia próxima

Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.

Carregamento rápido de 5 V/3 A

Especificações técnicas

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Críticas

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18/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

great product

recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DLP1810CV USB power bank

Data de utilização 2023-05-18

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2023-05-18

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