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DLP1810CV/00
Bateria externa portátil fina e potente
Grande capacidade de 10 000 mAh com bateria de polímero de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. Carregamento rápido de 3 A através de USB-C e USB-A dupla para carregar o seu dispositivo mais recente.
10 000 mAh
Portas de carregamento USB-A e USB-C
Bateria de polímero de lítio
Prateado
A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.
Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
ValeM
18/05/2024
United Kingdom
Comprador verificado
great product
recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DLP1810CV USB power bank
Data de utilização 2023-05-18
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