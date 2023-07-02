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DLP1810CW/00
Bateria externa portátil fina e potente
Grande capacidade de 10 000 mAh com bateria de polímero de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. Carregamento rápido de 3 A através de USB-C e USB-A dupla para carregar o seu dispositivo mais recente.
10 000 mAh
Portas de carregamento USB-A e USB-C
Bateria de polímero de lítio
Branco
A discreta luz LED emite um brilho suave para que possa confirmar rapidamente que a unidade está ligada.
Proteção inteligente contra sobreaquecimento, sobretensão e sobreintensidade
Críticas