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  • Bateria externa potente
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Bateria externa USB

DLP1930CB/00

Bateria externa potente

Tenha energia disponível a qualquer altura e em qualquer lugar com uma grande capacidade de 30 000 mAh para até mais de 1 carga completa. 3 portas USB com USB-A e USB-C. Carregue rapidamente o seu dispositivo com USB-C PD 3.0 com saída máx. de 20 W ou porta USB-A com QC 3.0 com saída máx. de 18 W.

Ver todos os benefícios

com um dispositivo de alimentação de recurso portátil

Bateria externa potente

  • 30 000mAh

  • Portas de carregamento USB-A e USB-C

  • QC 3.0 e PD

  • Preto

Funciona em qualquer lugar - óptimo quando não há uma fonte de energia próxima

Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.

Recarregue os seus dispositivos várias vezes em movimento

Esta fonte de alimentação portátil fornece-lhe energia extra para mais de duas cargas completas em movimento. Leve-a consigo em viagem para ter alimentação de recurso sempre que necessário.

Visor LCD para o indicador de alimentação

Visor LCD para o indicador de alimentação

Especificações técnicas

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Críticas

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