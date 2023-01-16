Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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DLP1930CB/00
Bateria externa potente
Tenha energia disponível a qualquer altura e em qualquer lugar com uma grande capacidade de 30 000 mAh para até mais de 1 carga completa. 3 portas USB com USB-A e USB-C. Carregue rapidamente o seu dispositivo com USB-C PD 3.0 com saída máx. de 20 W ou porta USB-A com QC 3.0 com saída máx. de 18 W.
30 000mAh
Portas de carregamento USB-A e USB-C
QC 3.0 e PD
Preto
Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.
Esta fonte de alimentação portátil fornece-lhe energia extra para mais de duas cargas completas em movimento. Leve-a consigo em viagem para ter alimentação de recurso sempre que necessário.
Visor LCD para o indicador de alimentação
Críticas