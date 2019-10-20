Carregador de parede para viagens com portas C e A

Ideal para viagens com quatro fichas substituíveis e uma bolsa. Carregue os seus dispositivos mais recentes a partir da porta USB-C com suporte de PD para otimizar a potência de carregamento e minimizar o tempo de carregamento. Utilize também a porta USB-A para carregar os seus outros dispositivos em simultâneo.