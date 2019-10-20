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Descontinuado

Carregador de viagem USB

DLP2621T/00

Carregador de parede para viagens com portas C e A

Ideal para viagens com quatro fichas substituíveis e uma bolsa. Carregue os seus dispositivos mais recentes a partir da porta USB-C com suporte de PD para otimizar a potência de carregamento e minimizar o tempo de carregamento. Utilize também a porta USB-A para carregar os seus outros dispositivos em simultâneo.

Ver todos os benefícios

Potência de 30 W com PD (alimentação)

Carregador de parede para viagens com portas C e A

  • Saída de 30 W

  • Power Delivery (alimentação)

2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

Compatível com tablets, smartphones e a maioria dos dispositivos USB

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

Especificações técnicas

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