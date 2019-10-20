Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLP2621T/00
Carregador de parede para viagens com portas C e A
Ideal para viagens com quatro fichas substituíveis e uma bolsa. Carregue os seus dispositivos mais recentes a partir da porta USB-C com suporte de PD para otimizar a potência de carregamento e minimizar o tempo de carregamento. Utilize também a porta USB-A para carregar os seus outros dispositivos em simultâneo.
Saída de 30 W
Power Delivery (alimentação)
2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo
Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente
Críticas