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Carregador de parede

DLP2682CW/00

Carregador de parede com 2 portas USB-C e USB-A

Carregue o seu computador portátil e dispositivos mais modernos a partir de uma porta USB-C. Suporta modelos de carregamento PD 3.0 e QC 4+ para minimizar o tempo de carregamento. A porta USB-A carrega os seus outros dispositivos em simultâneo. Disponível com fichas destacáveis (UE, Reino Unido, Austrália).

Ver todos os benefícios

65 W com QC 4+ e PD 3.0

Carregador de parede com 2 portas USB-C e USB-A

  • Portas de carregamento USB-A e USB-C

  • Power Delivery (alimentação)

  • QC 4+

  • PPS

Porta USB-C compatível com PD

O USB-C é o conector de carregamento mais recente, atualmente adotado por dispositivos móveis, como telemóveis, câmaras e tablets. A tecnologia PD (Power Delivery) vem estabelecer a norma USB para fornecimento de energia, para obter mais potência e um carregamento mais rápido.

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, sobretensão e sobreintensidade

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, sobretensão e sobreintensidade

Carregador de parede com tecnologia GaN

Os carregadores de parede que adotam a tecnologia GaN (nitrato de gálio) utilizam menos componentes elétricos e apresentam um desempenho térmico superior. Os carregadores compactos fornecem uma potência maior com tempos de carregamento mais rápidos. Este aumento de potência permite fornecer energia a computadores portáteis modernos com uma ligação USB-C.

Especificações técnicas

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