Carregador de parede com 2 portas USB-C e USB-A

Carregue o seu computador portátil e dispositivos mais modernos a partir de uma porta USB-C. Suporta modelos de carregamento PD 3.0 e QC 4+ para minimizar o tempo de carregamento. A porta USB-A carrega os seus outros dispositivos em simultâneo. Disponível com fichas destacáveis (UE, Reino Unido, Austrália).