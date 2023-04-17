Carregamento através de alimentação programável (PPS) USB-C

A PPS (alimentação programável) é uma norma para a tecnologia de carregamento rápido para os dispositivos USB-C. Esta tecnologia ajusta a tensão e a corrente em tempo real, dependendo do estado de carregamento do dispositivo, alimentando-o com a potência máxima. Uma forma inteligente de reduzir o tempo de carregamento em segurança.