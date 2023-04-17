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Bateria externa USB

DLP2711CB/00

Bateria externa portátil fina e potente

Grande capacidade de 10 000 mAh com bateria de polímero de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. Suporta carregamento rápido QC 3.0 e PD3.0 com portas USB-C e USB-A.

Ver todos os benefícios

com um dispositivo de alimentação de recurso portátil

Bateria externa portátil fina e potente

  • 10 000 mAh

  • Portas de carregamento USB-A e USB-C

  • QC 3.0 e PD 3.0

  • PPS

Luz LED indicadora de alimentação

A discreta luz LED emite um brilho suave para que possa confirmar rapidamente que a unidade está ligada.

Carregamento através de alimentação programável (PPS) USB-C

A PPS (alimentação programável) é uma norma para a tecnologia de carregamento rápido para os dispositivos USB-C. Esta tecnologia ajusta a tensão e a corrente em tempo real, dependendo do estado de carregamento do dispositivo, alimentando-o com a potência máxima. Uma forma inteligente de reduzir o tempo de carregamento em segurança.

50% de carga em 30 minutos

Carregamento rápido: carregue o seu telemóvel sem bateria com até 50% de carga em 30 minutos.

Especificações técnicas

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