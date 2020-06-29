Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
DLP3533/00
Recetor Bluetooth com AUX de 3,5 mm
Ligue o telemóvel ao sistema de áudio para automóvel com este dispositivo Bluetooth. Adequado para reprodução de música e ligação de chamadas telefónicas. Ligação estável com som nítido. Versão Bluetooth: 5.0. Ficha de saída de 3,5 mm.
Conetividade Bluetooth
3,5 mm (M)
Mantenha-se ligado a menos de 10 metros num alcance sem barreiras. Produto com uma bateria incorporada de 145 mAh de capacidade. Fornece 8 horas de tempo de reprodução de áudio ou 10 horas de tempo de conversação do telemóvel. Carregue a bateria através da porta micro USB.
Desfrute da música do seu leitor através das fantásticas colunas do seu sistema estéreo. Basta ligar a base de suporte ao seu sistema estéreo através do cabo áudio. Depois de guardar o leitor na base de suporte, reproduz a música através do seu sistema estéreo.
Críticas