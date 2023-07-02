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DLP7717NB/00
Bateria externa portátil fina e potente
Grande capacidade de 10 000 mAh com bateria de polímero de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. Este é o companheiro de viagem ideal para fornecer energia a todos os seus dispositivos móveis.
10 000 mAh
2 portas de carregamento USB
Ecrã LCD para indicação da carga
Proteção inteligente contra sobreaquecimento, sobretensão e sobreintensidade
Críticas