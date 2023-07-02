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Bateria externa USB

DLP7717NB/00

Bateria externa portátil fina e potente

Grande capacidade de 10 000 mAh com bateria de polímero de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. Este é o companheiro de viagem ideal para fornecer energia a todos os seus dispositivos móveis.

Ver todos os benefícios

2 saídas USB : 1 A/2,1 A

Bateria externa portátil fina e potente

  • 10 000 mAh

  • 2 portas de carregamento USB

Ecrã LCD para indicação da carga

Ecrã LCD para indicação da carga

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, sobretensão e sobreintensidade

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, sobretensão e sobreintensidade

2 portas USB para carregar 2 dispositivos em simultâneo

Especificações técnicas

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