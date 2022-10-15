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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Bateria externa portátil fina e potente
Entrada Micro e Type-C, saída dupla USB-C e USB-A.
10 000 mAh
USB duplo
A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.
Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.
2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Eindhoven1891
15/10/2022
Norge
HELT TOPP
Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.
Pontos positivos
Hendig
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DLP7719N USB-strømbank
Data de utilização 2022-04-15
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