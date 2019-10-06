ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia de produto único

Descontinuado

Bateria externa

DLP8088NC/00

Bateria externa para campismo e muito mais

Bateria externa potente com grande capacidade de 128 000 mAh para todos os seus dispositivos. USB-A (QC) e USB-C (PD) de entrada e saída CA e CC, tomada de CA. Tomada do isqueiro e carregador Qi sem fios.

Ver todos os benefícios

Carregue vários dispositivos

Bateria externa para campismo e muito mais

  • Saída CA/CC

  • Portas de carregamento USB A e USB C

  • Carregamento Qi sem fios

  • QC 3.0 e PD

Saída CA e CC

A bateria externa fornece alimentação de corrente CA e CC. Utilize aparelhos elétricos em segurança com uma fonte de alimentação Pure Sine Wave ou carregue o seu telemóvel com a porta de carregamento USB (USB A/USB C).

Visor LCD para o indicador de alimentação

Visor LCD para o indicador de alimentação

Tecnologia sem fios Qi

A tecnologia Qi de carregamento sem fios é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores sem fios da Philips são compatíveis com telemóveis e outros dispositivos com tecnologia sem fios Qi. Basta colocar os dispositivos nesta base para desfrutar de uma experiência de carregamento simples.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis