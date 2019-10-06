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Descontinuado
DLP8088NC/00
Bateria externa para campismo e muito mais
Bateria externa potente com grande capacidade de 128 000 mAh para todos os seus dispositivos. USB-A (QC) e USB-C (PD) de entrada e saída CA e CC, tomada de CA. Tomada do isqueiro e carregador Qi sem fios.
Saída CA/CC
Portas de carregamento USB A e USB C
Carregamento Qi sem fios
QC 3.0 e PD
A bateria externa fornece alimentação de corrente CA e CC. Utilize aparelhos elétricos em segurança com uma fonte de alimentação Pure Sine Wave ou carregue o seu telemóvel com a porta de carregamento USB (USB A/USB C).
Visor LCD para o indicador de alimentação
A tecnologia Qi de carregamento sem fios é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores sem fios da Philips são compatíveis com telemóveis e outros dispositivos com tecnologia sem fios Qi. Basta colocar os dispositivos nesta base para desfrutar de uma experiência de carregamento simples.
Críticas