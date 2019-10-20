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Descontinuado

Bateria externa USB

DLP8718NC/00

Bateria externa portátil fina e potente

Grande capacidade de 10 000 mAh com ecrã LED que indica o nível da bateria. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. Este é o companheiro de viagem ideal para fornecer energia a todos os seus dispositivos móveis.

Ver todos os benefícios

Com cabo Type-C integrado.

Bateria externa portátil fina e potente

  • 10 000 mAh

  • Branco

  • Porta de carregamento USB A e Type-C

Indicador LED de alimentação

A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.

Funciona em qualquer lugar - óptimo quando não há uma fonte de energia próxima

Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.

Funciona com dispositivos USB

A unidade universal tem uma ligação USB para utilização com o seu dispositivo USB utilizando o cabo USB do dispositivo que já possui ou que pode adquirir em separado.

Especificações técnicas

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Críticas

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