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Descontinuado
DLP8718PC/00
Bateria externa portátil fina e potente
Grande capacidade de 10 000 mAh com ecrã LED que indica o nível da bateria. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. Este é o companheiro de viagem ideal para fornecer energia a todos os seus dispositivos móveis.
10 000 mAh
Rosa
Porta de carregamento USB A e Type-C
A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.
Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.
A unidade universal tem uma ligação USB para utilização com o seu dispositivo USB utilizando o cabo USB do dispositivo que já possui ou que pode adquirir em separado.
Críticas