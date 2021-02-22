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Descontinuado

Carregador sem fios Qi

DLP9016U/03

Carregador sem fios com tampa de sucção

Carregue rapidamente o seu telemóvel sem o ligar com um cabo de carregamento. Carregamento Qi sem fios para smartphones, tablets e outros dispositivos com tecnologia Qi sem fios. Opções de saída sem fios: 5 W/7,5 W/10 W

Ver todos os benefícios

Carregamento rápido de 10 W.

Carregador sem fios com tampa de sucção

  • Universal

  • Carregamento rápido

  • Carregamento Qi sem fios

Tecnologia sem fios Qi

A tecnologia Qi de carregamento sem fios é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores sem fios da Philips são compatíveis com telemóveis e outros dispositivos com tecnologia sem fios Qi. Basta colocar os dispositivos nesta base para desfrutar de uma experiência de carregamento simples.

Design elegante e leve

O design elegante e ergonómico permite que caiba em qualquer local sem complicações.

Design antideslizante

Design antideslizante para manter o telemóvel na posição pretendida e evitar que deslize com a vibração do telemóvel.

Especificações técnicas

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Críticas

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