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DLP9017/00
Carregador sem fios
Carregamento Qi sem fios. Coloque o telemóvel na superfície para obter a posição ideal para um carregamento rápido (máx. 15 W) sem precisar de cabos.
15 W
Anel magnético
Carregamento Qi sem fios
O carregador sem fios tem um rebordo magnético que permite uma posição de alinhamento ideal para a utilização de produtos MagSafe no carregamento sem fios de produtos Apple.
Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente
Design antideslizante para manter o telemóvel na posição pretendida e evitar que deslize com a vibração do telemóvel.
Críticas