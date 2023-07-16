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Carregamento sem fios

DLP9017/00

Carregador sem fios

Carregamento Qi sem fios. Coloque o telemóvel na superfície para obter a posição ideal para um carregamento rápido (máx. 15 W) sem precisar de cabos.

Ver todos os benefícios

Carregador sem fios

  • 15 W

  • Anel magnético

  • Carregamento Qi sem fios

Carregador sem fios com rebordo magnético

O carregador sem fios tem um rebordo magnético que permite uma posição de alinhamento ideal para a utilização de produtos MagSafe no carregamento sem fios de produtos Apple.

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

Design antideslizante

Design antideslizante para manter o telemóvel na posição pretendida e evitar que deslize com a vibração do telemóvel.

Especificações técnicas

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