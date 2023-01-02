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  • Carregador sem fios 3 em 1
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Carregador sem fios Qi

DLP9230NB/00

Carregador sem fios 3 em 1

Carregue sem fios o seu smartphone, relógio e AirPods de uma só vez, com este dispositivo de carregamento rápido. Tem uma potência máxima de 15 W para reduzir o tempo de carregamento do seu telemóvel. Conta com uma potência de 2,5 W e 5 W para carregar o seu relógio e AirPods, respetivamente.

Ver todos os benefícios

Carregamento rápido

Carregador sem fios 3 em 1

  • 15 W

  • Carregamento rápido

  • Carregamento Qi sem fios

Tecnologia sem fios Qi

A tecnologia Qi de carregamento sem fios é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores sem fios da Philips são compatíveis com telemóveis e outros dispositivos com tecnologia sem fios Qi. Basta colocar os dispositivos nesta base para desfrutar de uma experiência de carregamento simples.

Design antideslizante

Design antideslizante para manter o telemóvel na posição pretendida e evitar que deslize com a vibração do telemóvel.

Carregamento rápido sem fios de 15 W

Carregue o seu telemóvel com um carregamento rápido sem fios de 15 W.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. A velocidade de carregamento depende da condição do carregamento, incluindo o dispositivo anfitrião e o transformador.