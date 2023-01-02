Carregador sem fios 3 em 1

Carregue sem fios o seu smartphone, relógio e AirPods de uma só vez, com este dispositivo de carregamento rápido. Tem uma potência máxima de 15 W para reduzir o tempo de carregamento do seu telemóvel. Conta com uma potência de 2,5 W e 5 W para carregar o seu relógio e AirPods, respetivamente.