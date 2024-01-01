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DLP9231NW/00
Carregador sem fios 3 em 1
Carregue sem fios o seu smartphone, relógio e AirPods de uma só vez, com este dispositivo de carregamento rápido. Tem uma potência máxima de 15 W para reduzir o tempo de carregamento do seu telemóvel. Conta com uma potência de 2,5 W e 5 W para carregar o seu relógio e AirPods, respetivamente.
15 W
Carregamento rápido
Carregamento Qi sem fios
A tecnologia Qi de carregamento sem fios é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores sem fios da Philips são compatíveis com telemóveis e outros dispositivos com tecnologia sem fios Qi. Basta colocar os dispositivos nesta base para desfrutar de uma experiência de carregamento simples.
Design antideslizante para manter o telemóvel na posição pretendida e evitar que deslize com a vibração do telemóvel.
Carregue o seu telemóvel com um carregamento rápido sem fios de 15 W.
Críticas
A velocidade de carregamento depende da condição do carregamento, incluindo o dispositivo anfitrião e o transformador.