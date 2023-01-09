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  • Bateria externa portátil fina e potente
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Bateria externa USB

DLP9520C/00

Bateria externa portátil fina e potente

Grande capacidade de 10 000 mAh com bateria de polímeros de lítio segura. USB-A e USB-C de carregamento rápido com PD e QC3.0 para carregar o seu dispositivo mais recente. Saída de carregamento sem fios de 15 W. Consegue carregar até 4 dispositivos em simultâneo, com apresentação do nível de potência numérica.

Ver todos os benefícios

com um dispositivo de alimentação de recurso portátil

Bateria externa portátil fina e potente

  • 10 000 mAh

  • Portas de carregamento USB-A e USB-C

  • Carregamento Qi sem fios

  • QC 3.0 e PD

Carregamento rápido sem fios de 15 W

Carregue o seu telemóvel com um carregamento rápido sem fios de 15 W.

Tecnologia sem fios Qi

A tecnologia Qi de carregamento sem fios é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores sem fios da Philips são compatíveis com telemóveis e outros dispositivos com tecnologia sem fios Qi. Basta colocar os dispositivos nesta base para desfrutar de uma experiência de carregamento simples.

Porta USB-C compatível com PD

O USB-C é o conector de carregamento mais recente, atualmente adotado por dispositivos móveis, como telemóveis, câmaras e tablets. A tecnologia PD (Power Delivery) vem estabelecer a norma USB para fornecimento de energia, para obter mais potência e um carregamento mais rápido.

Especificações técnicas

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