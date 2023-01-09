Bateria externa portátil fina e potente

Grande capacidade de 10 000 mAh com bateria de polímeros de lítio segura. USB-A e USB-C de carregamento rápido com PD e QC3.0 para carregar o seu dispositivo mais recente. Saída de carregamento sem fios de 15 W. Consegue carregar até 4 dispositivos em simultâneo, com apresentação do nível de potência numérica.