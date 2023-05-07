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DLP9779TB/00
Bateria externa portátil fina e potente
Grande capacidade de 10 000 mAh com USB-C com saída de 20 W e carregamento sem fios de 15 W. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. Coloque o telemóvel no anel magnético para obter a posição ideal para um carregamento sem fios.
10 000 mAh
com carregamento sem fios
Porta tipo C
Carregue o seu telemóvel com um carregamento rápido sem fios de 15 W.
O carregador sem fios tem um rebordo magnético que permite uma posição de alinhamento ideal para a utilização de produtos MagSafe no carregamento sem fios de produtos Apple.
Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.
Críticas