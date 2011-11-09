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Descontinuado
DS1100/12
Obcecado pelo som
Com um som cheio e rico, o altifalante de base Philips DS1100/12 compacto sincroniza-se automaticamente com as definições do relógio do seu iPhone/iPod. Desfrute de uma luz nocturna ajustável e da comodidade de carregamento de um segundo dispositivo móvel.
O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.
3.4
de 5
63
Críticas
huckel06
09/11/2011
France
Très beau et très bon son
Bonne qualité d'écoute et design très moderne. L'utilisation est ultra simple et en plus on peut le déplacer dans toutes les pièces très facilement.
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Esta avaliação foi feita para DS1100 Station d'accueil
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Howarde
25/10/2011
France
de bonnes petites enceintes portable abordables
Ce que je cherchais : rechargé mon ipod, remplacer ma radio fm, et écouter de la musique avec mon ipod hors de chez moi, donc loin de ma chaine hifi. Il me permet de faire tout cela. La qualité sonore est correcte. Fidelio est sympa mais ne se substitue pas aux fonctions existantes comme la meteo.
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sandopi
25/10/2011
France
de bonnes petites enceintes portable abordables
Ce que je cherchais : rechargé mon ipod, remplacer ma radio fm, et écouter de la musique avec mon ipod hors de chez moi, donc loin de ma chaine hifi. Il me permet de faire tout cela. La qualité sonore est correcte. Fidelio est sympa mais ne se substitue pas aux fonctions existantes comme la meteo.
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