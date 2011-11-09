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Descontinuado

altifalante de base

DS1100/12

3.4

| (63) Críticas

Obcecado pelo som

Com um som cheio e rico, o altifalante de base Philips DS1100/12 compacto sincroniza-se automaticamente com as definições do relógio do seu iPhone/iPod. Desfrute de uma luz nocturna ajustável e da comodidade de carregamento de um segundo dispositivo móvel.

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Encha o seu quarto com música e estilo

Obcecado pelo som

Som omnidireccional rico para encher o seu quarto

Altifalantes de neodímio para um som equilibrado puro

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.

Design de 360 graus para uma aparência fabulosa de qualquer ângulo

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

63

Críticas

09/11/2011

France

France

Très beau et très bon son

Bonne qualité d'écoute et design très moderne. L'utilisation est ultra simple et en plus on peut le déplacer dans toutes les pièces très facilement.

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Esta avaliação foi feita para DS1100 Station d'accueil

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25/10/2011

France

France

de bonnes petites enceintes portable abordables

Ce que je cherchais : rechargé mon ipod, remplacer ma radio fm, et écouter de la musique avec mon ipod hors de chez moi, donc loin de ma chaine hifi. Il me permet de faire tout cela. La qualité sonore est correcte. Fidelio est sympa mais ne se substitue pas aux fonctions existantes comme la meteo.

Sim, recomendo este produto

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25/10/2011

France

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de bonnes petites enceintes portable abordables

Ce que je cherchais : rechargé mon ipod, remplacer ma radio fm, et écouter de la musique avec mon ipod hors de chez moi, donc loin de ma chaine hifi. Il me permet de faire tout cela. La qualité sonore est correcte. Fidelio est sympa mais ne se substitue pas aux fonctions existantes comme la meteo.

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